Scienza la carta termica del futuro? Sarà a base di legno

La ricerca nel settore della carta termica si concentra sulla creazione di alternative più sostenibili. Attualmente si studia un nuovo reagente a base di legno, capace di sostituire i materiali chimici nocivi senza compromettere le caratteristiche tecniche del prodotto. Questo sviluppo rappresenta un passo importante verso soluzioni più ecologiche, mantenendo le prestazioni della carta termica e riducendo l’impatto ambientale.

Sviluppare un  nuovo reagente  che possa  sostituire i materiali pericolosi  presenti nella  carta termica,  senza alterarne le proprieta’. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista  Science Advances, condotto dagli scienziati della  Scuola Politecnica Federale di Losanna  (EPFL). Il team, guidato da  Jeremy Luterbacher e Harm-Anton Klok,  ha ideato un sistema per utilizzare i derivati del legno in modo da soddisfare i requisiti della carta termica di stabilita’, convenienza e stampabilita’. La carta termica, spiegano gli esperti, viene utilizzata continuamente per ricevute, etichette di spedizione, biglietti e scontrini: tutti questi prodotti si basano su rivestimenti termosensibili che permettono di far apparire un testo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

