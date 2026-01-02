Scienza la carta termica del futuro? Sarà a base di legno

La ricerca nel settore della carta termica si concentra sulla creazione di alternative più sostenibili. Attualmente si studia un nuovo reagente a base di legno, capace di sostituire i materiali chimici nocivi senza compromettere le caratteristiche tecniche del prodotto. Questo sviluppo rappresenta un passo importante verso soluzioni più ecologiche, mantenendo le prestazioni della carta termica e riducendo l’impatto ambientale.

Sviluppare un nuovo reagente che possa sostituire i materiali pericolosi presenti nella carta termica, senza alterarne le proprieta’. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati della Scuola Politecnica Federale di Losanna (EPFL). Il team, guidato da Jeremy Luterbacher e Harm-Anton Klok, ha ideato un sistema per utilizzare i derivati del legno in modo da soddisfare i requisiti della carta termica di stabilita’, convenienza e stampabilita’. La carta termica, spiegano gli esperti, viene utilizzata continuamente per ricevute, etichette di spedizione, biglietti e scontrini: tutti questi prodotti si basano su rivestimenti termosensibili che permettono di far apparire un testo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

