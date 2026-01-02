Sciabola il Mondiale sbarca a Tunisi | la seconda prova dal 9 all’11 gennaio

Da sportface.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scherma torna a Tunisi dal 9 all’11 gennaio per la seconda tappa del Mondiale, parte del programma globale dei Campionati Assoluti 2026. Questo evento rappresenta un momento importante nel calendario internazionale, offrendo agli atleti l’opportunità di confrontarsi e qualificarsi per le competizioni successive. La competizione si inserisce in un fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo, continuando a confermare l’interesse e l’importanza di questo sport a livello mondiale.

Il programma globale della scherma per i Campionati Assoluti 2026 partirà con un ulteriore weekend superbo di Coppa del Mondo. In totale 72 gli schermidori azzurri che imbracceranno le armi in ambientazioni di grande spettacolarità, sparse su tre continenti, con ogni specialità protagonista. Dopo 10 podi conquistati nel 2025, l’Italia prova a migliorarsi nel nuovo . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: HBO Max: Dal 13 gennaio sbarca anche in Italia!

Leggi anche: A Carrara la Prima Prova Nazionale di sciabola: dirette su “Assalto – La Tv della Scherma”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

sciabola mondiale sbarca tunisiSciabola, il Mondiale sbarca a Tunisi: la seconda prova dal 9 all’11 gennaio - Il programma globale della scherma per i Campionati Assoluti 2026 partirà con un ulteriore weekend superbo di Coppa del Mondo . sportface.it

I quattro moschettieri azzurri fanno l’impresa nella sciabola. Oro mondiale dopo 10 anni - Nel giorno in cui le donne del fioretto devono accontentarsi del bronzo, la vetrina a ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.