Sci il 2026 inizia con il gigante di Kranjska Gora | Sofia Goggia si mette alla prova

Da ecodibergamo.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio del 2026 nel circo bianco si apre a Kranjska Gora, con Sofia Goggia pronta a mettersi alla prova. Tra i principali favoriti ci sono anche Scheib, Robinson e Shiffrin, ma la sciatrice bergamasca è nota per le sue sorprese e la capacità di sorprendere. Un primo appuntamento importante per la Coppa del Mondo, che promette emozioni e sfide tra le migliori atlete del circuito.

COPPA DEL MONDO. Scheib, Robinson e Shiffrin tra le favorite. Ma la sciatrice bergamasca riserva sempre sorprese. In pista anche Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

