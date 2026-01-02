Sci il 2026 inizia con il gigante di Kranjska Gora | Sofia Goggia si mette alla prova

L'inizio del 2026 nel circo bianco si apre a Kranjska Gora, con Sofia Goggia pronta a mettersi alla prova. Tra i principali favoriti ci sono anche Scheib, Robinson e Shiffrin, ma la sciatrice bergamasca è nota per le sue sorprese e la capacità di sorprendere. Un primo appuntamento importante per la Coppa del Mondo, che promette emozioni e sfide tra le migliori atlete del circuito.

COPPA DEL MONDO. Scheib, Robinson e Shiffrin tra le favorite. Ma la sciatrice bergamasca riserva sempre sorprese. In pista anche Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sci, il 2026 inizia con il gigante di Kranjska Gora: Sofia Goggia si mette alla prova Leggi anche: Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kranjska Gora: un podio 8 anni fa, bene anche nel 2025 Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kranjska Gora slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne; Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori. Sci, il 2026 inizia con il gigante di Kranjska Gora: Sofia Goggia si mette alla prova - Ma la sciatrice bergamasca riserva sempre sorprese. ecodibergamo.it

Sci: cdm, il 2026 comincia con il gigante donne di Kranjska Gora - Per ultime avevano chiuso il 2025 con le gare austriache dI Semmering e per prime aprono domani con il gigante sloveno di Kranjska gora il 2026, l'anno delle sempre più' vicine Olimpiadi di Milano ... ansa.it

Startlist gigante Kranjska Gora 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane - Sabato 3 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

La data di inizio di #donmatteo15 si avvicina a passi da gigante. Iniziamo dunque a conoscere le new entry nel cast della famosa serie tv. Vedremo, nei vari episodi: Andrew Howe, #MaxTortora, #dilettaleotta, #ValeriaFabrizi con la sua Suor Costanza da #che - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.