Sci di fondo la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis?

La Val di Fiemme ospita le ultime tappe del Tour de Ski, dopo il trasferimento da Dobbiaco. Per le atlete femminili, si prospetta una sfida interessante: chi prenderà il posto di Johaug sul Cermis? Le prove finali rappresentano un momento importante nel circuito di sci di fondo, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire da vicino le performance delle migliori atlete internazionali.

Il Tour de Ski trasloca da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove andranno in scena le due tappe conclusive dell’appuntamento. Il comprensorio sciistico situato in Trentino sarà, come d’abitudine, il palcoscenico dell’epilogo della manifestazione. Seppur controversa e discussa, la Scalata del Cermis resiste a qualsiasi critica e farà calare il sipario per la ventesima volta su altrettante edizioni! Sono due le tappe previste sulle piste del Trentino, peraltro deputate a ospitare anche i Giochi olimpici fra poche settimane. La già citata Final Climb, che si terrà domenica 4 gennaio, sarà preceduta da una Sprint in alternato nella giornata di sabato 3 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

