Il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme, che ospiterà la fase conclusiva della competizione. Per la categoria maschile, il Cermis rappresenta una tappa importante, considerata come terra di conquista. La località si conferma punto nevralgico del circuito, offrendo un contesto naturale ideale per le ultime sfide della stagione di sci di fondo.

La parte conclusiva del Tour de Ski 2025-26 si svolgerà in Val di Fiemme, che come d’abitudine sarà anche il palcoscenico dell’atto finale dell’evento. Passano i decenni, cambiano i connotati dell’appuntamento multi-stage per antonomasia e si succedono i protagonisti sui campi di gara. Solo una situazione rimane immutabile. L’epilogo resta l’iconografica scalata del Cermis. Sono due le tappe programmate nel comprensorio trentino in questo 2026. Prima della Final Climb, che si disputerà domenica 4 gennaio, si terrà una Sprint a tecnica classica nella giornata di sabato 3 gennaio. Ovviamente, la ripida salita potrà essere affrontata a tecnica libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista

Leggi anche: Sci di fondo, la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski. Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis?

Leggi anche: Sci di fondo, a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026. Però poi, arriverà il Cermis…

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Klæbo e Skistad aprono vincendo il Tour de Ski: dominio norvegese nella sprint TL di Dobbiaco, Pellegrino 12/o e Cassol 10/a; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; 20° Tour de Ski - Coppa del Mondo; Tour de Ski: Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino chiude 16°.

Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista - 26 si svolgerà in Val di Fiemme, che come d'abitudine sarà anche il palcoscenico dell’atto finale dell’evento. oasport.it

Sci di fondo, la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski. Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis? - Il Tour de Ski trasloca da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove andranno in scena le due tappe conclusive dell'appuntamento. oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com