Sci di fondo antipasto di Olimpiadi in Val di Fiemme La pista ha subito delle modifiche tracciato più duro

Il Tour de Ski torna in Val di Fiemme con la sprint a tecnica classica, segnando la ripresa dopo una pausa. La pista è stata modificata, presentando un tracciato più impegnativo, che testerà le capacità dei concorrenti. Questo evento, primo assaggio delle Olimpiadi invernali, offre uno sguardo sulle sfide che attendono gli atleti e il percorso verso Cermis.

Dopo un giorno di pausa il Tour de Ski riprende in Val di Fiemme, e lo fa con la sprint a tecnica classica che inizia a portare tutti i pretendenti rimasti verso il Cermis. Siccome, però, si tratta di un percorso che vedremo anche alle Olimpiadi di Milano Cortina, ecco che la situazione è tutta da esplorare in dettagli maggiori rispetto al passato. Come ha raccontato Federico Pellegrino, la situazione è cambiata in modo abbastanza rilevante proprio in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. Nelle sue parole: “ Quest’anno il percorso della sprint diventa più duro, la discesa verso l’arrivo parte da un dislivello più basso ed inciderà meno, inoltre hanno aggiunto una salitella in più che a me non dispiace “. 🔗 Leggi su Oasport.it

