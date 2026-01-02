La stagione di sci alpino 2026 prende il via a Kranjska Gora, in Slovenia, con due giorni dedicati alle prove tecniche. Goggia e Della Mea cercano conferme in vista delle competizioni principali, mentre l’attesa si concentra anche su Trocker. L’evento segna l’inizio ufficiale del nuovo anno di Coppa del Mondo femminile, mantenendo viva la tradizione di un appuntamento fondamentale per gli appassionati.

La Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da dove aveva terminato quello precedente. Sarà ancora una due giorni dedicata alle prove tecniche e si gareggerà in Slovenia a Kranjska Gora. Infatti nel fine settimana saranno in programma un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica) con la squadra azzurra che andrà a caccia del primo podio stagionale in una delle due specialità. Grande attesa anche per la giovanissima Anna Trocker, mentre non ci sarà Giada D’Antonio. In gigante potrebbe riproporsi il duello a distanza tra Julia Scheib ed Alice Robinson. Per il momento l’austriaca è in vantaggio per 3-2 nelle vittorie stagionali sulla neozelandese, che deve riscattare il doloroso zero ottenuto in quel di Semmering. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per Trocker

Leggi anche: Sci alpino, le donne chiudono a Semmering. Goggia attesa in gigante, Della Mea cerca conferme

Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il programma completo e il calendario delle gare; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori; Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per Trocker; Il 2026 di Paris comincia con un lavoro individuale sulle sue nevi: Domme in Val d'Ultimo per due giornate.

Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per Trocker - La Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da dove aveva terminato quello precedente. oasport.it