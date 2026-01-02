sci alpino i piazzamenti delle azzurre nelle wcsl di discesa superg gigante e slalom

Nella Coppa del Mondo di sci alpino, le azzurre rappresentano l’Italia nelle diverse specialità, con un totale di 19 atlete tra discesa, superG, gigante e slalom. I piazzamenti nelle World Cup Starting List evidenziano la presenza di 7 atlete in discesa, 6 in superG, 4 in gigante e 2 in slalom, attestando l’impegno e la competitività delle squadre italiane in questa stagione.

Nella Coppa del Mondo di sci alpino per l’assegnazione dei pettorali di partenza si fa riferimento alle World Cup Starting List delle diverse specialità: in top 30 il comparto femminile dell’Italia può contare su 7 azzurre in discesa, 6 in superG, 4 in gigante e 2 in slalom. Sofia Goggia e Federica Brignone (ormai prossima al rientro) sono presenti in discesa, superG e gigante, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Marta Bassino (infortunata) sono inserite in discesa e superG, Lara Della Mea in gigante e slalom, Nicol e Nadia Delago in discesa, Roberta Melesi in superG, Asja Zenere in gigante e Martina Peterlini in slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

