Sci alpino i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa superG gigante e slalom

Le World Cup Starting List sono essenziali per determinare i pettorali di partenza nelle gare di sci alpino di Coppa del Mondo. Tra gli uomini, quattro azzurri si trovano nelle prime 30 posizioni in discesa, cinque in superG, tre in gigante e due in slalom, riflettendo la presenza e la preparazione della squadra italiana nelle diverse specialità.

Le World Cup Starting List sono fondamentali per l'assegnazione dei pettorali di partenza nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: nel settore maschile sono presenti nelle top 30 delle diverse specialità 4 azzurri in discesa, 5 in superG, 3 in gigante e 2 in slalom. Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni sono in top 30 sia in discesa che in superG, mentre Alex Vinatzer vi rientra sia in gigante che in slalom. In discesa c'è anche Florian Schieder, mentre in superG sono presenti anche Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. In gigante ci sono anche Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, infine in slalom è presente anche Tommaso Sala.

