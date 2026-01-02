Schiffo punge l’Inter | 2025 con zero titoli con la più grande debacle della storia della Champions La narrazione degli ingiocabili…

Luigi Schiffo, giornalista e tifoso juventino, critica la copertura mediatica sull’Inter, evidenziando come nel 2025 la squadra abbia ottenuto zero titoli e affrontato la più grande debacle nella storia della Champions League. Nel suo editoriale su “Tuttojuve”, Schiffo sottolinea come la narrazione degli ingiocabili risulti eccessivamente morbida, nonostante i risultati deludenti della stagione. Un’analisi che invita a riflettere sul ruolo dei media nel raccontare le vicende sportive

