Schiffo punge l’Inter | 2025 con zero titoli con la più grande debacle della storia della Champions La narrazione degli ingiocabili…

Luigi Schiffo, giornalista e tifoso juventino, critica la copertura mediatica sull’Inter, evidenziando come nel 2025 la squadra abbia ottenuto zero titoli e affrontato la più grande debacle nella storia della Champions League. Nel suo editoriale su “Tuttojuve”, Schiffo sottolinea come la narrazione degli ingiocabili risulti eccessivamente morbida, nonostante i risultati deludenti della stagione. Un’analisi che invita a riflettere sul ruolo dei media nel raccontare le vicende sportive
Il giornalista e tifoso juventino, Luigi Schiffo, nel suo editoriale sul sito "Tuttojuve", ha polemizzato sulla narrazione giornalistica nei riguardi dell'Inter, reo secondo lui di essere troppo morbida, malgrado un 2025 senza nessuna vittoria, al contrario di quanto si pensava durante la stagione.
