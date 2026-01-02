Schianto nella notte di capodanno Ambulanza finisce contro un’auto

Da lanazione.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, si è verificato uno scontro frontale tra un’ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con quattro giovani romeni a bordo. L’incidente ha coinvolto un veicolo di emergenza e un’automobile privata, causando situazioni di emergenza e interventi di soccorso. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Grave scontro frontale tra un’ ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con a bordo quattro giovani amici di nazionalità romena. È successo la mattina di capodanno poco dopo le 5,30 a semaforo lampeggiante all’incrocio tra viale Galilei e viale Colombo a Marina di Carrara. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’ incidente. Saranno i rilievi della polizia municipale a stabilire come mai ci sia stata questa forte collisione tra i due mezzi, con gli occupanti dell’auto che sono stati tirati fuori dall’abitacolo accartocciato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Tanta la paura degli altri due nel vedere gli amici rimasti gravemente feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

schianto nella notte di capodanno ambulanza finisce contro un8217auto

© Lanazione.it - Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto

Leggi anche: Schianto nella notte in via Picasso contro un'auto in sosta

Leggi anche: Incidente nella notte di Capodanno: auto con quattro ragazze finisce fuori strada e si ribalta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Auto si schianta a Barcola, ambulanza colpita da una vettura si cappotta in via Carducci: 8 feriti; Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto; Incidente stradale nell'ultima notte dell'anno: 53enne ferito; Nella notte di Capodanno 154 interventi del 118 in provincia. Due ustionati a Vignola.

schianto notte capodanno ambulanzaSchianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto - Grave scontro frontale tra un’ ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con a bordo quattro giovani amici di nazionalità romena. lanazione.it

schianto notte capodanno ambulanzaTrieste, schianto in via Carducci contro un ambulanza che si ribalta - Incidente anche a Barcola, feriti quattro giovani tra i quali tre minorenni ... rainews.it

schianto notte capodanno ambulanzaNotte di Capodanno a Trieste, due schianti gravi e un'ambulanza ribaltata: 8 feriti - Notte movimentata a Trieste: due schianti, ambulanza ribaltata e otto persone ferite, con intervento dei soccorsi. nordest24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.