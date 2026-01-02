Schianto nella notte di capodanno Ambulanza finisce contro un’auto

Nella notte di Capodanno, si è verificato uno scontro frontale tra un’ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con quattro giovani romeni a bordo. L’incidente ha coinvolto un veicolo di emergenza e un’automobile privata, causando situazioni di emergenza e interventi di soccorso. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Grave scontro frontale tra un' ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con a bordo quattro giovani amici di nazionalità romena. È successo la mattina di capodanno poco dopo le 5,30 a semaforo lampeggiante all'incrocio tra viale Galilei e viale Colombo a Marina di Carrara. Al momento non si conoscono ancora le cause dell' incidente. Saranno i rilievi della polizia municipale a stabilire come mai ci sia stata questa forte collisione tra i due mezzi, con gli occupanti dell'auto che sono stati tirati fuori dall'abitacolo accartocciato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Tanta la paura degli altri due nel vedere gli amici rimasti gravemente feriti.

