Una tragedia ha colpito la comunità di Nonantola con la perdita del giovane atleta Saverio Foti, di 16 anni, deceduto in un incidente stradale in Calabria lo scorso 30 dicembre. Saverio, nato e residente nella provincia, stava trascorrendo le festività con la famiglia. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti coloro che lo conoscevano.

E’ una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Nonantola la morte in un incidente stradale del 16enne Saverio Foti, avvenuta lo scorso 30 dicembre in Calabria, dove il ragazzo nato e residente nella nostra provincia, ma di origini calabresi, stava trascorrendo con i genitori le festività. Foti ha perso la vita in un sinistro avvenuto a Platania, nel Catanzarese, in cui è stata coinvolta l’auto su cui viaggiava assieme a un amico (che era al volante) lungo la strada comunale Panetti–Mercuri–Rito. Il conducente 18enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e impattando violentemente contro alcuni alberi ed è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, estratto dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in vacanza. Muore atleta di 16 anni

Leggi anche: Schianto scooter-Suv fuori dalla galleria Risorgimento, Leonardo muore una settimana dopo. L'atleta della Stamura aveva 24 anni. Donati gli organi

Leggi anche: Schianto frontale tra moto e auto: Lara muore a 16 anni, ferita la sorellina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Schianto in vacanza. Muore atleta di 16 anni; Schianto in Calabria, muore atleta 16enne di Nonantola; Tragico schianto, muore frontaliere; Roma, centauro muore sulla via Aurelia, aveva 49 anni: la sua moto è finita contro il guardrail.

Schianto in Calabria, muore atleta 16enne di Nonantola - La Nera: Saverio Foti, originario di Lamezia Terme, aveva fatto rientro in Calabria per le vacanze di Natale e si trovava a bordo di un auto guidata da un 18enne ... lapressa.it