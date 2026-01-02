Schianto frontale sulla statale | sei feriti e due elicotteri in volo

Nella giornata di venerdì 2 gennaio, sulla Strada statale 42 vicino a Cavizzana, si è verificato uno schianto frontale che ha coinvolto più veicoli, causando sei feriti. Sul posto sono intervenuti due elicotteri per il trasporto dei pazienti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire soccorsi immediati.

Un violento incidente frontale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio lungo la Strada statale 42, all'altezza del bivio per Cavizzana. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo sei persone, tutte rimaste ferite ma sempre coscienti. Immediato l'intervento dei soccorsi, con.

