Scent Layering la tendenza di mixare i profumi è già l’ossessione del 2026

Nel 2026, la tendenza Scent Layering si afferma come nuovo modo di esprimere la propria personalità attraverso i profumi. Questa pratica, che consiste nel combinare diverse fragranze, risponde alla crescente richiesta di individualità e di esperienze sensoriali su misura. Dopo un 2025 dedicato al minimalismo e al lusso discreto, il nuovo anno si concentra sull’arte di creare un’identità olfattiva unica e autentica.

Se il 2025 è stato l’anno del quiet luxury e del ritorno all’essenziale, il 2026 si apre con un imperativo categorico: l’iper-personalizzazione. In un mondo dominato da algoritmi e produzioni di massa, l’ultima frontiera dell’esclusività passa per il naso. Non si tratta più di scegliere tra un floreale o un legnoso, ma di decidere chi vogliamo essere in questo preciso istante attraverso lo Scent Layering. Scent Layering: la fine del “one-and-done”. Secondo il report Pinterest Predicts 2026 e i trend emersi dalle passerelle di Parigi e Milano, i numeri parlano chiaro: le ricerche per tecniche di ‘ “perfume layering combinations” sono aumentate del 125%. 🔗 Leggi su Dilei.it

