Scattato lo stop Palestina vietata alle ong

Ieri sera, Israele ha annunciato l’intenzione di vietare alle organizzazioni internazionali di operare in Palestina. Tuttavia, fino a ora, le ONG coinvolte non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali da Tel Aviv. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di limitare l’assistenza umanitaria e il lavoro delle organizzazioni sul campo.

