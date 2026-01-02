Scattato lo stop Palestina vietata alle ong
Ieri sera, Israele ha annunciato l’intenzione di vietare alle organizzazioni internazionali di operare in Palestina. Tuttavia, fino a ora, le ONG coinvolte non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali da Tel Aviv. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di limitare l’assistenza umanitaria e il lavoro delle organizzazioni sul campo.
Ieri sera le organizzazioni internazionali a cui Israele impedirà di operare in Palestina non avevano ancora ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di Tel Aviv. La pubblicazione, il 30 dicembre, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Israele conferma: «Fuori 37 Ong da Gaza». Lo scontro sulle regole per gli aiuti e il caso della Caritas: quali rischiano lo stop
Leggi anche: Libia, le ong dicono stop al coordinamento. “L’Italia non chiude i rapporti, allora lo facciamo noi”
Da Firenze a Pistoia, da Arezzo a Siena. A Prato stop scattato alla vigilia di Natale - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.