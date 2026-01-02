Scattano gli aumenti al casello Un affare per i concessionari
A partire dal Capodanno 2026, entreranno in vigore gli aumenti delle tariffe dei pedaggi autostradali. Questa modifica viene presentata come un adeguamento tariffario, ma in realtà rappresenta un'occasione di profitto per i concessionari, che continueranno a beneficiare di utili considerevoli. La questione solleva domande sulla sostenibilità e sull’equità di un sistema che favorisce i interessi degli operatori a spese degli utenti.
Torna con il Capodanno 2026 il balzello sui pedaggi: quello che viene descritto come un adeguamento delle tariffe autostradali è più un regalo ai concessionari, che incamerano utili miliardari. Lo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Treni, scattano gli aumenti sulle tariffe regionali: prezzi in crescita fino al 2029
Leggi anche: Stipendi, scattano gli aumenti per la scuola: fino a 185 euro in più in busta paga per gli insegnanti
Una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette. Scattano gli aumenti anche su diesel, pacchi e tassa di soggiorno #ANSA x.com
L'adeguamento tariffario scatta da oggi ma non riguarda tutte le tratte. Ecco su quali autostrade scattano gli aumenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.