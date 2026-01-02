Scattano gli aumenti al casello Un affare per i concessionari

A partire dal Capodanno 2026, entreranno in vigore gli aumenti delle tariffe dei pedaggi autostradali. Questa modifica viene presentata come un adeguamento tariffario, ma in realtà rappresenta un'occasione di profitto per i concessionari, che continueranno a beneficiare di utili considerevoli. La questione solleva domande sulla sostenibilità e sull’equità di un sistema che favorisce i interessi degli operatori a spese degli utenti.

Torna con il Capodanno 2026 il balzello sui pedaggi: quello che viene descritto come un adeguamento delle tariffe autostradali è più un regalo ai concessionari, che incamerano utili miliardari. Lo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

