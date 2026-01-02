Scandalo calcistico in Argentina ma chi rischia è il Perugia di Javier Faraoni ecco perché

Un scandalo calcistico in Argentina coinvolge direttamente il Perugia di Javier Faraoni, mettendo a rischio il percorso di riscatto della società. La recente vicenda giudiziaria internazionale rischia di avere ripercussioni anche sulla squadra umbra, nel momento in cui si cerca di consolidare una nuova fase dopo l’addio di Santopadre. Ecco quali sono i motivi e le implicazioni di questa crisi che interessa il club.

Il Perugia Calcio si ritrova improvvisamente nel cuore di una tempesta giudiziaria internazionale che minaccia di travolgere le speranze di rinascita nate dopo l’era Santopadre. Il protagonista della vicenda è l’imprenditore argentino Javier Faroni, che aveva rilevato la società nel settembre 2024. A poco più di un anno dal suo arrivo, la magistratura di Buenos Aires ha acceso i riflettori su di lui, bloccandolo in aeroporto e perquisendo la sua abitazione nell’ambito di un’indagine su presunti flussi di denaro illeciti legati alla Federcalcio argentina (AFA). L’inchiesta, svelata dal quotidiano La Nación, ipotizza che ingenti somme di denaro, oltre quarantadue milioni di dollari, siano transitate da conti della Federazione verso società di comodo prive di reali attività. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perugia: dal rischio sanzioni all’incubo radiazione. Cosa può succedere al Grifo con l’inchiesta su Faroni.

