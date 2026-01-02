Scampata tragedia oltre confine | guarda i fuochi dal balcone e rimane ferita

Durante i festeggiamenti di Capodanno all’estero, una famiglia si affaccia al balcone per osservare i fuochi d’artificio. Improvvisamente, una donna rimane ferita alla spalla a causa di un incidente, mettendo fine a momenti di festa e creando una situazione di emergenza. Questo episodio ricorda l’importanza di prestare attenzione e di rispettare le norme di sicurezza durante gli eventi pubblici.

Si affaccia al balcone con il figlio e il marito per guardare i fuochi di Capodanno e si accascia improvvisamente a terra per una grave ferita alla spalla. È successo a una donna di 55 anni in Slovenia, nella zona di Pirano (abitato di Parezzago), alle 0.05 del primo gennaio. Il marito ha visto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

