Scambio Lucca-Dovbyk | non c’è un discorso particolarmente caldo tra Roma e Napoli Fabrizio Romano
Nonostante le indiscrezioni di mercato, non sembra esserci un interesse concreto tra Roma e Napoli per uno scambio tra Lucca e Dovbyk. Le due società, secondo quanto riportato, mantengono un atteggiamento piuttosto distaccato su questa possibile operazione, senza sviluppi imminenti o segnali di una trattativa in corso. La situazione resta quindi stabile, senza particolari evoluzioni nelle dinamiche riguardanti i due attaccanti.
Nonostante le voci di mercato su un ipotetico scambio Lucca-Dovbyk, i due club coinvolti (Napoli e Roma ) sembrano piuttosto freddi in tal senso. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube. Scambio Lucca-Dovbyk: una pista fredda. Il punto. Il noto esperto di calciomercato fa il punto della situazione: «Sappiamo che Dovbyk è in uscita dalla Roma. Almeno la Roma sta cercando una soluzione nel mercato invernale, ma non risulta che sia un discorso particolarmente caldo quello tra Roma e Napoli per uno scambio Lucca–Dovbyk.» «Per Lucca sappiamo, lo diciamo da settimane, no? Il Napoli sta cercando una soluzione, visto che questo feeling con Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che comunque, come Lorenzo Lucca un anno fa, ha dimostrato tutto il suo valore e forse ha bisogno di più minutaggio, più fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Dovbyk potrebbe lasciare la Roma a gennaio: spunta l’ipotesi di scambio con Lucca
Leggi anche: Manna: «Orgogliosi del lavoro di Conte e dei ragazzi. Napoli mi ha dato una grande opportunità. Sullo scambio Lucca-Dovbyk…»
Via Lucca arriva lui | il Napoli può chiudere il colpo c’è l’annuncio di Di Marzio.
Romano: “L’ipotesi dello scambio tra Lucca e Dovbyk al momento non sta in piedi” - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sul ventilato scambio tra Lorenzo ... iamnaples.it
Scambio tra Dovbyk e Lucca: arriva la chiusura totale - È inutile girarci attorno: Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk sono due delle delusioni più grandi di questa prima parte di stagione. asromalive.it
Sky, Marchetti: “Lucca richiesto da molti club. Scambio con Dovbyk? Non è tra le ipotesi" - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Dovbyk non è che una ... tuttonapoli.net
Scambio tra Dovbyk e Lucca: la chiusura è uff... Altro - facebook.com facebook
Lucca può lasciare Napoli a gennaio Manna: "Senari aperti". Ed esclude lo scambio con Dovbyk x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.