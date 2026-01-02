Scambio Lucca-Dovbyk | non c’è un discorso particolarmente caldo tra Roma e Napoli Fabrizio Romano

Nonostante le indiscrezioni di mercato, non sembra esserci un interesse concreto tra Roma e Napoli per uno scambio tra Lucca e Dovbyk. Le due società, secondo quanto riportato, mantengono un atteggiamento piuttosto distaccato su questa possibile operazione, senza sviluppi imminenti o segnali di una trattativa in corso. La situazione resta quindi stabile, senza particolari evoluzioni nelle dinamiche riguardanti i due attaccanti.

Nonostante le voci di mercato su un ipotetico scambio Lucca-Dovbyk, i due club coinvolti (Napoli e Roma ) sembrano piuttosto freddi in tal senso. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube. Scambio Lucca-Dovbyk: una pista fredda. Il punto. Il noto esperto di calciomercato fa il punto della situazione: «Sappiamo che Dovbyk è in uscita dalla Roma. Almeno la Roma sta cercando una soluzione nel mercato invernale, ma non risulta che sia un discorso particolarmente caldo quello tra Roma e Napoli per uno scambio Lucca–Dovbyk.» «Per Lucca sappiamo, lo diciamo da settimane, no? Il Napoli sta cercando una soluzione, visto che questo feeling con Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che comunque, come Lorenzo Lucca un anno fa, ha dimostrato tutto il suo valore e forse ha bisogno di più minutaggio, più fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

