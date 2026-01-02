Scafati raid nella notte di Capodanno | devastato il salone Simo Hair
Nella notte di Capodanno, il salone di bellezza “Simo Hair” in via Martiri d’Ungheria a Scafati è stato oggetto di un atto vandalico. I vandali hanno provocato ingenti danni alla struttura, lasciando il locale in condizioni di devastazione. L’episodio si è verificato mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo anno, suscitando preoccupazione tra i residenti e i titolari dell’attività.
Vandali in azione nella notte di Capodanno ai danni di un noto esercizio commerciale. Nel mirino dei balordi è finito il salone di bellezza “Simo Hair”, in via Martiri d’Ungheria a Scafati, devastato mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo anno.Il raid I malviventi hanno distrutto la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
