Scafati raid nella notte di Capodanno | devastato il salone Simo Hair

Da salernotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, il salone di bellezza “Simo Hair” in via Martiri d’Ungheria a Scafati è stato oggetto di un atto vandalico. I vandali hanno provocato ingenti danni alla struttura, lasciando il locale in condizioni di devastazione. L’episodio si è verificato mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo anno, suscitando preoccupazione tra i residenti e i titolari dell’attività.

