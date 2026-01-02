Scacchi, il super torneo unisce tutti. Dai bambini di 7 anni agli over 70.

Un torneo di scacchi internazionale ha conquistato i giovanissimi. Al circolo Il Galli si è concluso il "II Festival Internazionale di Carmignano Fondazione Cassa di Risparmio di Prato" che in quattro giorni di gare ha visto la partecipazione di ben 150 giocatori. Gli appassionati sono arrivati da tutta Italia, da Palermo a Modena e dall’estero (Slovenia, Pakistan, Argentina) con giocatori di tutte le età, dai bambini di 7 anni agli adulti over 70 e fra loro anche alcuni bambini e ragazzi cinesi. Il torneo magistrale è stato vinto da Simone De Filomeno, Davide Pulvirenti, Ottavio Mammi. Il torneo A è andato a: Vincenzo Adinolfi, Federico Santoni e Christian Cinquemani mentre il Torneo B ha visto la vittoria di Saverio Bargiacchi, Davide Lanave e Vittoria Spada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

