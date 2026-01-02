Sava | ferito da spari Indagine dei carabinieri

Stamattina a Sava, un uomo è stato ferito da tre colpi di arma da fuoco. Le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto, analizzando la dinamica e le cause della sparatoria. Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un uomo è rimasto ferito da tre colpi di arma da fuoco stamattina a Sava. Da dettagliare origine e dinamica della sparatoria. Trasportato all'ospedale di Manduria il ferito non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

Sparatoria, ferito un uomo: in ospedale con tre proiettili in corpo - Questa mattina a Sava, in provincia di Taranto, un uomo è rimasto ferito in seguito a una sparatoria. msn.com

