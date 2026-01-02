Son Studios ha rilasciato il primo trailer e immagini di Saturday AM: Battle Manga, il nuovo picchiaduro a squadre 2 contro 2 ambientato nell’universo dei manga Saturday AM. Il gioco, annunciato a giugno, sarà disponibile su PC tramite Steam. La presentazione fornisce una prima panoramica delle meccaniche e dello stile grafico, offrendo agli appassionati un’anteprima del titolo in arrivo.

Son Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale e una serie di screenshot di Saturday AM: Battle Manga, il nuovo picchiaduro 2 contro 2 a squadre annunciato lo scorso giugno e ambientato nell’universo dei manga Saturday AM. Lo studio ha inoltre confermato che il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam, anche se la data di uscita non è ancora stata comunicata. Saturday AM: Battle Manga si presenta come il primo crossover fighting game che riunisce i protagonisti delle serie Saturday AM in un’unica esperienza. I combattimenti si svolgono in 2.5D, con uno stile visivo fortemente ispirato all’anime e alle tavole manga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Saturday AM: Battle Manga si mostra nel primo trailer e arriva su PC via Steam

Leggi anche: Transport Fever 3 si mostra nel primo trailer in-game

Leggi anche: Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gaijin Entertainment e il team di Matter sono lieti di annunciare che il primo importante aggiornamento Fire Walk.

Saturday AM Battle Manga annunciato su PC: primo trailer e dettagli - Son Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale e una serie di screenshot di Saturday AM: Battle Manga, il nuovo picchiaduro a squadre due contro due ispirato all’universo dei manga Saturday AM. techgaming.it