Saturday AM | Battle Manga si mostra nel primo trailer e arriva su PC via Steam

Son Studios ha rilasciato il primo trailer e immagini di Saturday AM: Battle Manga, il nuovo picchiaduro a squadre 2 contro 2 ambientato nell’universo dei manga Saturday AM. Il gioco, annunciato a giugno, sarà disponibile su PC tramite Steam. La presentazione fornisce una prima panoramica delle meccaniche e dello stile grafico, offrendo agli appassionati un’anteprima del titolo in arrivo.
Son Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale e una serie di screenshot di Saturday AM: Battle Manga, il nuovo picchiaduro 2 contro 2 a squadre annunciato lo scorso giugno e ambientato nell’universo dei manga Saturday AM. Lo studio ha inoltre confermato che il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam, anche se la data di uscita non è ancora stata comunicata. Saturday AM: Battle Manga si presenta come il primo crossover fighting game che riunisce i protagonisti delle serie Saturday AM in un’unica esperienza. I combattimenti si svolgono in 2.5D, con uno stile visivo fortemente ispirato all’anime e alle tavole manga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
