Saronno si è spenta la partigiana Bruna | addio a Ivonne Trebbi fu anche deputata del Pci

Saronno piange la scomparsa di Ivonne Trebbi, conosciuta come Bruna, partigiana e figura politica. Nata e attiva nel Varesotto, ha dedicato la sua vita alla Resistenza e al servizio della collettività, anche come deputata del Pci. La sua memoria rappresenta un importante tratto della storia locale e nazionale, testimoniando impegno e dedizione alla libertà e ai valori civili.

Saronno, 2 gennaio 2026 – Saronno e tutta la Lombardia piangono Ivonne Trebbi, partigiana nota anche con il nome di battaglia Bruna, memoria storica della Resistenza nel Varesotto ed esponente della società civile, come testimoniano le sue numerose esperienze politiche al servizio della collettività. Avrebbe compiuto 98 anni a fine mese, essendo nata il 31 gennaio 1928. La sua scomparsa è stata annunciata sul profilo Facebook di Anpi Varese, con una nota firmata da Claudio Castiglioni, presidente della sezione saronnese dell’associazione partigiani. Il saluto. "È con grande commozione che Anpi Saronno annuncia la scomparsa della Partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, classe 1928 – si legge – Anpi Saronno si unisce al cordoglio dei familiari e agli amici e compagni che gli sono stati vicini fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza Leggi anche: Morta Ivonne Trebbi, la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci - Dal ruolo di staffetta nella lotta per la Liberazione alle esperienze politiche fra Bologna, Varese e Roma. msn.com

Saronno, si è spenta la partigiana Ivonne Trebbi. L’annuncio di Anpi Saronno - "E' con grande commozione che Anpi Saronno annuncia la scomparsa della nostra partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, classe 1928" La ... ilsaronno.it

Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”. La partigiana candidata a 96 anni a Saronno - Saronno (Varese) – "La partigiana Bruna" in lista: Ivonne Trebbi si candida con Tu@Saronno, esempio vivente della Resistenza. ilgiorno.it

Saronno, si è spenta la partigiana Ivonne Trebbi. L’annuncio di Anpi Saronno x.com

Vent’anni a Saronno. Centinaia di ore nelle scuole. Il vigile Ciro lascia il comando: un volto familiare per intere generazioni, tra educazione stradale e presenza quotidiana in città. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.