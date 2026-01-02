Sara Errani entra nel team di Jasmine Paolini | Sono felice se posso aiutarla a migliorare

Sara Errani si unisce al team di Jasmine Paolini per la United Cup 2026, una competizione a squadre che segna l'inizio della nuova stagione tennistica internazionale. Con l’obiettivo di supportare e contribuire al miglioramento della giovane atleta, Errani si inserisce nel roster italiano, portando esperienza e professionalità a questa importante manifestazione.

C'è anche Sara Errani nel roster dell'Italia che affronterà nei prossimi giorni la United Cup 2026, competizione a squadre miste che inaugura di fatto la nuova stagione tennistica di alto livello. La veterana romagnola proverà a dare il suo contributo in Australia giocando il doppio misto insieme ad Andrea Vavassori, partner con il quale ha vinto tre titoli Major nell'ultimo biennio. La 38enne nativa di Bologna è adesso una doppista a tempo pieno, dopo aver lasciato definitivamente il singolare al termine del Roland Garros 2025, ma oltre alla sua attività da giocatrice si appresta ad affrontare la sua prima stagione ufficiale in una nuova veste.

