Analisi di Santa Clara-Porto, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19:00. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici per questa sfida della Primeira Liga, con la capolista Porto che si sposta a Ponta Delgada. Dopo una prima parte di stagione impressionante, i Dragoni guidano la classifica con 15 vittorie e 1 pareggio, consolidando il loro ruolo di squadra da seguire con attenzione.

Il Porto ha disputato una prima parte di stagione semplicemente eccezionale: i Dragoni comandano la Primeira Liga con 15 vittorie e 1 pareggio e hanno rispettivamente 5 e 10 punti di vantaggio sulle due squadre di Lisbona. La compagine portista vuole iniziare bene anche il 2026: la prima gara è una trasferta in casa del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Santa Clara-Porto (domenica 04 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista si reca a Ponta Delgada

