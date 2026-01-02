Sansepolcro disco verde al bilancio Rivi | Tariffe e tributi invariati Grandi opere in programma

Il Consiglio Comunale di Sansepolcro ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando tariffe e tributi invariati. Il documento, approvato con il sostegno di maggioranza e opposizione, prevede inoltre importanti interventi e opere pubbliche nel prossimo triennio. La decisione assicura stabilità economica ai cittadini, mantenendo un equilibrio tra investimenti e tutela delle tasche della comunità locale.

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Per l'ennesima volta, non vi saranno aggravi nelle tasche dei cittadini di Sansepolcro: invarianza tariffaria e tributaria le parole d'ordine nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato a maggioranza (con assieme il sì dell'opposizione di Fratelli d'Italia ) dal consiglio comunale lo scorso 29 dicembre assieme al documento unico di programmazione e alle opere pubbliche previste nello stesso arco temporale. "Si tratta di un bilancio non scontato – ha detto l'assessore Alessandro Rivi - che prevede spese importanti a beneficio della città: basti pensare all'aumento dei costi delle cooperative e all'aumento dei costi del personale dipendente del Comune in base al nuovo contratto collettivo nazionale.

