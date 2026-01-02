Sansepolcro disco verde al bilancio Rivi | Tariffe e tributi invariati Grandi opere in programma

Da lanazione.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Sansepolcro ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando tariffe e tributi invariati. Il documento, approvato con il sostegno di maggioranza e opposizione, prevede inoltre importanti interventi e opere pubbliche nel prossimo triennio. La decisione assicura stabilità economica ai cittadini, mantenendo un equilibrio tra investimenti e tutela delle tasche della comunità locale.

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Per l’ennesima volta, non vi saranno aggravi nelle tasche dei cittadini di Sansepolcro: invarianza tariffaria e tributaria le parole d’ordine nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato a maggioranza (con assieme il sì dell’opposizione di Fratelli d’Italia ) dal consiglio comunale lo scorso 29 dicembre assieme al documento unico di programmazione e alle opere pubbliche previste nello stesso arco temporale. "Si tratta di un bilancio non scontato – ha detto l’assessore Alessandro Rivi - che prevede spese importanti a beneficio della città: basti pensare all’aumento dei costi delle cooperative e all’aumento dei costi del personale dipendente del Comune in base al nuovo contratto collettivo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro disco verde al bilancio rivi tariffe e tributi invariati grandi opere in programma

© Lanazione.it - Sansepolcro, disco verde al bilancio. Rivi: "Tariffe e tributi invariati. Grandi opere in programma"

Leggi anche: Variazione bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: disco verde del Consiglio comunale

Leggi anche: Bilancio di previsione. Disco verde dell’aula 29 milioni d’investimenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sansepolcro, disco verde al bilancio. Rivi: Tariffe e tributi invariati. Grandi opere in programma; Bilancio di previsioni 2026-28 | c' è l' ok del consiglio comunale.

Disco verde al bilancio, l’Imu non aumenta - 2026 e Imu: ecco quanto deciso nel Consiglio comunale di giovedì a Corridonia dove sono stati questi due i temi maggiormente discussi e poi approvati con i ... ilrestodelcarlino.it

sansepolcro disco verde bilancioSansepolcro, via libera al bilancio di previsione 2026-2028 - Anche il Documento Unico di Programmazione e il Programma delle Opere Pubbliche nell’ultimo consiglio comunale tenutosi il 29 dicembre a Palazzo delle Laudi ... msn.com

Disco verde al Bilancio vongolare, altra proroga. La giunta: «Gli areali resteranno gli stessi» - Nelle maglie del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato ieri a maggioranza in Consiglio regionale, è ... corriereadriatico.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.