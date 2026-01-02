Sani stili di vita aperta una palestra aziendale per i dipendenti di Ausl e ospedale

Le Aziende sanitarie di Ferrara promuovono stili di vita sani aprendo una palestra aziendale dedicata ai dipendenti di Ausl e ospedale. La struttura, gestita da personale qualificato in Scienze Motorie, offre l’opportunità di praticare attività fisica in modo sicuro e sostenibile. I dipendenti possono prenotare le sessioni, favorendo il benessere sul lavoro e uno stile di vita equilibrato, in linea con le politiche di salute pubblica.

Sani stili di vita: le Aziende sanitarie ferraresi non solo fanno promozione, ma danno l’esempio. I dipendenti di Ausl e Azienda ospedaliero universitaria possono ora, infatti, usufruire di una palestra con la supervisione di personale laureato in Scienze Motorie, prenotando la loro sessione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

