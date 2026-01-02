Sani stili di vita aperta una palestra aziendale per i dipendenti di Ausl e ospedale

Le Aziende sanitarie di Ferrara promuovono stili di vita sani aprendo una palestra aziendale dedicata ai dipendenti di Ausl e ospedale. La struttura, gestita da personale qualificato in Scienze Motorie, offre l’opportunità di praticare attività fisica in modo sicuro e sostenibile. I dipendenti possono prenotare le sessioni, favorendo il benessere sul lavoro e uno stile di vita equilibrato, in linea con le politiche di salute pubblica.

Sani stili di vita: le Aziende sanitarie ferraresi non solo fanno promozione, ma danno l’esempio. I dipendenti di Ausl e Azienda ospedaliero universitaria possono ora, infatti, usufruire di una palestra con la supervisione di personale laureato in Scienze Motorie, prenotando la loro sessione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sani stili di vita, aperta una palestra aziendale per i dipendenti di Ausl e ospedale Leggi anche: Una piattaforma digitale contro l'obesità, nel Policlinico al via il progetto Shield: "Approccio basato su stili di vita sani" Leggi anche: "Sani stili di vita e lotta al doping": convegno regionale a Brindisi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sani stili di vita, aperta una palestra aziendale per i dipendenti di Ausl e ospedale; L’iniziativa di Ausl e Cona. Sani stili di vita per tutti. Una palestra studiata per i dipendenti sanitari; Giovani Nati Stanchi. Un Adolescente Su Cinque Si Muove Poco; Per i giovani l’esempio degli adulti vale più delle parole, l’ex portiere Buffon: non fumate davanti ai figli, abituateli a stili di vita sani. L’iniziativa di Ausl e Cona. Sani stili di vita per tutti. Una palestra studiata per i dipendenti sanitari - Si avvale della supervisione di personale laureato in Scienze Motorie. msn.com

Scuola e sanità si alleano. Dai vaccini, alla promozione di sani stili di vita fino alla prevenzione delle malattie. Grillo e Bussetti firmano protocollo d’intesa. Ma ... - Siglato oggi da Miur e Salute un protocollo d’intesa della durata triennale. quotidianosanita.it

Salute e sani stili di vita imparati a scuola, il modello Marche - I sani stili di vita che si imparano da piccoli trasformano la società: diffondono benessere, allungano la vita, migliorano le relazioni e fanno risparmiare sulla sanità pubblica. ilsole24ore.com

Grazie per aver condiviso con noi questo anno. Vi auguriamo che il nuovo porti sani stili di vita per stare in salute con maggior consapevolezza: buon 2026! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.