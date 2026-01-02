San Silvestro promosso L’allegria batte il freddo Piazza e teatri gremiti | Ora ritroviamo la pace

Il San Silvestro nel centro città si è concluso con successo, con piazze e teatri pieni di persone che hanno accolto il nuovo anno. Nonostante le basse temperature, l’atmosfera di festa ha prevalso, unendo la comunità in un momento di convivialità. Sono state migliaia le persone presenti, dimostrando come l’allegria possa superare ogni ostacolo e favorire un senso di ritrovata serenità per l’anno appena iniziato.

È stato un San Silvestro all'insegna del tutto esaurito nel centro della città visto che sono state migliaia di persone hanno atteso l'arrivo del 2026. Sia all'aperto, sfidando anche le temperature rigide, sia al chiuso. In Piazza Duomo il countdown verso il nuovo anno è partito intorno alle 23 con il dj set di "Crazy 90s", format incentrato sulla musica dance degli anni Novanta. Sul palco si sono alternati dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti per una serata all'insegna dei ricordi e del divertimento. Uno spettacolo che negli ultimi anni ha fatto breccia tra i pistoiesi, che anche stavolta hanno riempito la piazza principale in maniera copiosa, lasciandosi andare a dei momenti di relax e festa, tra le luci del videomapping e quelle delle fotocamere dei cellulari.

