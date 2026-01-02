San Gemini | Dal sindaco fumo negli occhi La proposta dell’ospedale ad Acquavogliera per far dimenticare le criticità dell’amministrazione Si dimetta
Il Sindaco di San Gemini ha avanzato la proposta di collocare il nuovo ospedale ad Acquavogliera, in una zona industriale mai sviluppata a causa di un progetto ormai superato. Questa proposta suscita dubbi sulla reale volontà di affrontare le criticità dell’amministrazione, che sembra usare questa soluzione come un “fumo negli occhi” per distogliere l’attenzione. La situazione richiede un’attenzione seria e una riflessione sulla reale efficacia delle scelte fatte.
"Il Sindaco di San Gemini ha recentemente proposto come area idonea per la realizzazione del nuovo ospedale una porzione della zona industriale sud, mai realizzata a causa di un comparto enorme e superato concepito negli anni 2000.Ci chiediamo: con quale mandato della Giunta o del Consiglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
