san carlo nuovo direttore per il corpo di ballo

San Carlo annuncia la nomina di Renato Zanella come nuovo direttore del Corpo di Ballo. Nato a Verona e formato al Centre de Danse International Rosella Hightower di Cannes, Zanella porta con sé un’esperienza consolidata nel campo della danza. La sua presenza guiderà l’eccellenza artistica del corpo di ballo del Teatro di Napoli, rafforzando l’offerta culturale e artistica della struttura.

