San Basilio Magno | vita miracoli e celebrazione nel mondo

San Basilio Magno, celebre figura della Chiesa cattolica e ortodossa, è ricordato il 2 gennaio. Nato nel IV secolo, è noto per il suo contributo alla teologia e alla difesa della fede cristiana. La sua vita è caratterizzata da atti di carità e numerosi miracoli, che hanno consolidato il suo ruolo di esempio spirituale. La sua memoria viene celebrata in molte parti del mondo, mantenendo viva la sua eredità religiosa.

. San Basilio Magno è uno dei santi più venerati della Chiesa cattolica e ortodossa, celebrato il 2 gennaio. Nato nel 329 a Cesarea di Cappadocia, Basilio proveniva da una famiglia profondamente religiosa e benestante, che gli permise di ricevere un'educazione eccellente nelle migliori scuole dell'epoca. Sin da giovane, Basilio mostrò un'intelligenza vivace e una forte inclinazione spirituale, che lo portarono a intraprendere la carriera ecclesiastica. Basilio divenne vescovo di Cesarea nel 370 e si distinse per la sua difesa della dottrina cristiana contro le eresie, in particolare l'arianesimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Basilio Magno: vita, miracoli e celebrazione nel mondo Leggi anche: San Basilio Magno: il Santo del 1 gennaio e la sua celebrazione nel mondo Leggi anche: San Ruggero di Canne: Santo del 30 dicembre e la sua celebrazione nel mondo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Santo del giorno 02 Gennaio 2026 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa; San Basilio Magno: vita, miracoli e celebrazione nel mondo; Almanacco di Oggi Venerdì 02 Gennaio 2026; San Basilio Magno | il Santo del 1 gennaio e la sua celebrazione nel mondo. San Basilio Magno: vita, miracoli e celebrazione nel mondo - Scopri la vita di San Basilio Magno, il suo cammino verso la santità e le curiosità legate alla sua celebrazione globale. quotidiano.net

San Basilio Magno: il Santo del 1 gennaio e la sua celebrazione nel mondo - San Basilio Magno, noto anche come Basilio di Cesarea, è una figura centrale nella storia del cristianesimo e viene celebrato il 1 gennaio. msn.com

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, amici e dottori della Chiesa - Il calendario liturgico latino fa memoria il 2 gennaio di due Padri e Dottori della Chiesa, San Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno, intimi amici, che parteciparono alla medesima ansia di santità, ... famigliacristiana.it

Domani, una bellissima giornata di preghiera ' Memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 08.30 S. Messa Giornata Eucaristica 09.00 Esposizione del SS. Sacramento Adorazione per tutta la giornata 17.30 Benedizione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.