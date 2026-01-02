Se la Juventus decidesse di cedere un suo attuale calciatore, potrebbe aprirsi la strada all’arrivo di Samardzic dall’Atalanta. La possibile partenza di un bianconero favorirebbe l’ingaggio del centrocampista serbo, che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il reparto mediano della squadra. Questa ipotesi rimane comunque legata a future decisioni di mercato e alle strategie della società.

Samardzic Juventus: nel caso in cui dovesse essere ceduto questo bianconero, ecco che il serbo dell’Atalanta potrebbe essere il sostituto. I dettagli. Le strategie del mercato di gennaio della Juventus potrebbero regalare un sorprendente “valzer” di centrocampisti, con un’uscita eccellente pronta a finanziare un’entrata di assoluta qualità tecnica. A disegnare questo scenario è stato il noto giornalista Gianni Balzarini, che attraverso il suo canale YouTube ha fatto il punto sul futuro di Fabio Miretti e sulle possibili ripercussioni in entrata per la rosa di Luciano Spalletti. Miretti conteso: duello Lazio-Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Samardzic Juventus: potrebbe arrivare se…La cessione di un bianconero favorirebbe l’approdo a Torino del serbo! La rivelazione

Leggi anche: Endrick Juve: la pista che porta al brasiliano è da monitorare per gennaio. Arrivano conferme, potrebbe arrivare a Torino se… La rivelazione

Leggi anche: Vlahovic Juve: rinnovo davvero possibile? C’è un fattore determinante, ecco a quale condizione il serbo potrebbe rimanere ancora in bianconero. La rivelazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Juve, sondaggio Sorloth. Miretti può portare Samardzic; Da Samardzic a Cancelo, passando per Perin: le 5 trattative che vi siete persi oggi; Samardzic, la Lazio è in pole position: Castellanos è ai saluti, dove può finire; Mercato Lazio | Samardzic, l’occasione è ghiotta: anche la Juve segue il serbo.

Juventus, interesse per Samardzic in caso di partenza di Miretti - Infatti, Balzarini ha voluto ribadire che l’operazione Samardzic sarebbe legata esclusivamente alla partenza di Miretti, spiegando anche da quanto tempo il nome del centrocampista dell’Atalanta sia ... it.blastingnews.com