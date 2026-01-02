Salvini vola negli Usa. Il Capodanno solidale del governatore Cirio.

Salvini si trasferisce negli Stati Uniti, mentre il governatore Cirio organizza un Capodanno solidale. Dopo settimane di impegni e l’approvazione della manovra finanziaria, le figure politiche si concedono un momento di pausa. È un’occasione per rilassarsi e dedicarsi a iniziative di solidarietà, segnando la fine di un periodo intenso e l’inizio di un nuovo anno con uno sguardo rivolto al benessere collettivo.

Finalmente relax. Anche per i politici è arrivato il tanto agognato riposo. Archiviata la manovra (che li ha tenuti impegnati a Natale e fino all'ultimo giorno del 2025) ora è il momento del defaticamento. Per festeggiare il nuovo anno c'è chi è partito oltreoceano e chi, invece, ha preferito l'affetto dei propri cari. Il comfort della propria casa. Del proprio nido. Delle vacanze di Giorgia Meloni, però, si sa davvero poco. Il presidente del Consiglio ha mantenuto riserbo. Anche il suo staff non si è sbilanciato. Per lei solo un po' di riposo, d'altronde i dossier aperti che richiamano la sua attenzione sono tanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

