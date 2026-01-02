Salvato il cervo terrorizzato dai botti che correva da giorni per le vie del paese

Un cervo impaurito, probabilmente scosso dai botti di fine anno, si è trovato a vagare per le vie di Nova Milanese. Disorientato e senza una meta precisa, ha corso per diversi giorni, cercando probabilmente un rifugio sicuro. La sua presenza ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando l’impatto che i fuochi d’artificio possono avere sulla fauna selvatica.

Probabilmente i botti dell'ultimo dell'anno lo hanno spaventato e disorientato. Non sapeva dove andare e si era ritrovato a vagare per le strade di Nova Milanese. Per fortuna è stato dato l'allarme e il cervo è stato recuperato dagli agenti della polizia provinciale di Monza e Brianza.

