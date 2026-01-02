Le atlete italiane di salto con gli sci si preparano per l’appuntamento di Villach, in Austria, in programma il 5 e 6 gennaio. Dopo le tappe di Garmisch-Partenkirchen e Oberstdorf, le convocate affrontano una nuova sfida sul trampolino HS98. Tra le protagoniste, Sieff si conferma punto di riferimento, mentre debutta Runggaldier. L’evento rappresenta un momento importante nel calendario della Coppa del Mondo femminile, con attenzione rivolta alle prestazioni delle atlete italiane

Messa in archivio la serie Garmisch-Partenkirchen e Oberstdorf a cavallo di Capodanno, la Coppa del Mondo del salto con gli sci femminile fa rotta verso l’Austria, con in programma tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio una due giorni sul trampolino HS98 di Villach. Dove eravamo rimasti? L’ultimo round sul trampolino grande HS142 di Garmisch aveva sorriso a Nika Prevc, a segno ancora una volta e imponendosi per dispersione sul Neuen Große Olympiaschanze. La campionessa mondiale in carica ha costruito il successo già con il primo salto, firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e chiudendo con un margine superiore alle venti lunghezze su tutte le rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, le convocate dell’Italia all’appuntamento di Villach: Sieff punto di riferimento, debutto per Runggaldier

Leggi anche: Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20

Leggi anche: Salto con gli sci, Maruyama batte Prevc in gara-1 a Klingenthal. Sieff rientra tra le prime 20

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Salto con gli sci, le convocate dell’Italia all’appuntamento di Villach: Sieff punto di riferimento, debutto per Runggaldier - Partenkirchen e Oberstdorf a cavallo di Capodanno, la Coppa del Mondo del salto con gli sci femminile fa rotta verso ... oasport.it