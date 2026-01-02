Maximilian Gartner esordisce nel mondo dello sci salto durante la settantaquattresima Tournée dei 4 trampolini, diventando il primo atleta italiano a partecipare a questa competizione. La manifestazione, ancora in corso, vede al momento Domen Prevc come leader indiscusso, dopo le tappe in Germania. Gartner affronta questa esperienza come un'importante opportunità di crescita nel panorama internazionale dello sci salto.

La settantaquattresima Tournée dei 4 trampolini ha un padrone assoluto, ossia Domen Prevc, vincitore in pectore della manifestazione dopo le tappe tedesche. Siamo però solo a metà del guado, poiché mancano ancora gli appuntamenti austriaci, nei quali assisteremo a un esordio assoluto in casa Italia, quello di Maximilian Gartner. Siamo molto lontani dalle dinamiche che riguardano il successo nel prestigiosissimo evento, poiché il movimento azzurro vive una fase difficile. Salvo un estemporaneo lampo prodotto in contemporanea da Giovanni Bresadola e Alex Insam, entrambi attestatisi nella top-20 nella gara su serie secca di Kuusamo, gli atleti tricolore difettano di competitività. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, battesimo del fuoco per Maximilian Gartner. Chi è l’esordiente assoluto dell’Italia nella Tournée dei 4 trampolini

Leggi anche: Il salto con gli sci pronto al suo momento più solenne dell’inverno. Via alla 74ma Tournée dei 4 Trampolini

Leggi anche: Salto con gli sci, Engelberg ‘farà le carte’ alla Tournèe dei 4 trampolini. Domen Prevc sarà sempre egemone?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Salto con gli sci, battesimo del fuoco per Maximilian Gartner. Chi è l’esordiente assoluto dell’Italia nella Tournée dei 4 trampolini - La settantaquattresima Tournée dei 4 trampolini ha un padrone assoluto, ossia Domen Prevc, vincitore in pectore della manifestazione dopo le tappe ... oasport.it