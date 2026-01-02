Salsa di pomodoro i trucchi per renderla morbida e cremosa

La salsa di pomodoro è un elemento fondamentale in molte preparazioni culinarie, dalla pasta alle ricette di carne. Per ottenere una consistenza morbida e cremosa, è importante seguire alcuni semplici accorgimenti nella preparazione. In questa guida, scoprirai i trucchi per rendere la salsa più vellutata e adatta a ogni piatto, mantenendo un risultato equilibrato e gustoso.

Tra i condimenti che prepariamo più spesso in cucina troviamo la salsa di pomodoro: è un grande classico, una preparazione base con cui possiamo condire la pasta o per realizzare la pizza fatta in casa (e tanto altro, come il ragù e vari spezzatini di carne). Ma come renderla davvero cremosa? E come evitare – soprattutto – di ottenere una salsa un po' acida? Di solito la prepariamo sempre allo stesso modo, ma c'è anche la possibilità di provare il sugo di pomodoro emulsionato: cremoso, morbido e perfetto per gli spaghetti, o per qualsiasi altro formato di pasta.

