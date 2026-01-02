Il Bioparco presenta Salonmusik, il concerto inaugurale della Stagione 2026, offrendo un’interpretazione raffinata di brani di Moszkowski, Bach, Prokof’ev e de Sarasate. L’evento evoca l’atmosfera dei salotti europei, unendo musica di alta qualità a un contesto naturale e suggestivo. Un’occasione per apprezzare un’accurata selezione musicale in un ambiente elegante e tranquillo.

Cosa: Concerto inaugurale della Stagione 2026 con musiche di Moszkowski, Bach, Prokof’ev e de Sarasate. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 11 gennaio alle ore 18:30. Perché: Un’occasione rara per ascoltare tre eccellenze internazionali in un repertorio che unisce virtuosismo tecnico e fascino d’altri tempi. La Capitale si appresta a inaugurare il nuovo anno musicale sotto il segno della raffinatezza e della grande tradizione cameristica. La Camera Musicale Romana, in collaborazione con Luogo Arte Event, il Bioparco di Roma e CRM Project, presenta Salonmusik, un evento che promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere colte e brillanti dei salotti europei a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Salonmusik: l’eleganza dei salotti europei al Bioparco

Leggi anche: Ravel + 150 al Bioparco di Roma

Leggi anche: Natale al Bioparco tra animali e tradizioni