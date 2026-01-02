salerno pulita cresce la raccolta differenziata

Salerno continua a migliorare la propria gestione dei rifiuti, confermandosi tra i principali comuni campani per la raccolta differenziata. Nel corso dell’ultimo anno, la città ha raggiunto una percentuale del 74,4%, superando i risultati precedenti. Questo progresso testimonia l’impegno di Salerno nel promuovere pratiche sostenibili e nell’efficientare il ciclo dei rifiuti, contribuendo così a un ambiente più pulito e a una gestione più efficace delle risorse.

Anche quest'anno, la città di Salerno conferma e consolida la sua posizione di leader in Campania, tra i capoluoghi di provincia, nella gestione del ciclo dei rifiuti, chiudendo l'anno con una percentuale di raccolta differenziata che supera i risultati dell'anno precedente e si assesta sul 74,4%. Ma a migliorare sono anche i dati che riguardano lo spazzamento automatizzato che supera le 1300 tonnellate. Altro dato significativo è che nel 2025 sono stati distribuiti circa 40mila kit per la raccolta differenziata. Per Salerno Pulita, la società partecipata del Comune che si occupa anche della raccolta e della gestione dei rifiuti, un risultato che premia l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche quello dei cittadini che hanno compreso l'importanza del rispetto delle regole.

