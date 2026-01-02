L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato l’ingaggio del difensore Filippo Berra, proveniente dal Crotone. L’accordo tra le due società è stato finalizzato con un trasferimento a titolo definitivo. Questa operazione rafforza la rosa della formazione granata in vista delle prossime gare, offrendo ulteriori soluzioni nel reparto difensivo.

L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Football Club Crotone per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Filippo Berra. Il calciatore classe 1995 ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 2. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, squadra della sua città natale, ha mosso i primi passi tra professionisti in terza serie con la maglia della Carrarese, prima di approdare alla Pro Vercelli nel 2015. Quattro stagioni in Piemonte per lui, di cui ben tre in Serie B, poi il passaggio al Bari nel torneo 201920.

Anteprima24.it - Salernitana, ufficiale il tesseramento di un ex Benevento

