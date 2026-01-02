Saldi l' assessora regionale | Un’occasione per sostenere il commercio e vivere le nostre città

I saldi invernali in Emilia-Romagna prenderanno il via sabato 3 gennaio, offrendo un’opportunità di acquisto fino al 3 marzo 2026. La durata massima è di 60 giorni, consentendo a cittadini e visitatori di approfittare di promozioni e sconti per rinnovare il guardaroba e sostenere il commercio locale durante il primo trimestre dell’anno.

Partiranno da domani, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno."I saldi rappresentano un momento importante per.

