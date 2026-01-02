Saldi l' assessora regionale | Un’occasione per sostenere il commercio e vivere le nostre città
I saldi invernali in Emilia-Romagna prenderanno il via sabato 3 gennaio, offrendo un’opportunità di acquisto fino al 3 marzo 2026. La durata massima è di 60 giorni, consentendo a cittadini e visitatori di approfittare di promozioni e sconti per rinnovare il guardaroba e sostenere il commercio locale durante il primo trimestre dell’anno.
Partiranno da domani, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno.“I saldi rappresentano un momento importante per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna. L'assessora Frisoni: “Un’occasione per sostenere il commercio”
Leggi anche: Nuova cittadella della sicurezza, sindaco e assessora: "Agenzia del Demanio ha assunto le nostre linee guida"
In occasione dell'inizio dei saldi invernali in Puglia, l'Assessorato alle Attività produttive del Comune di Cerignola, insieme al Distretto Urbano del Commercio (di cui... Guarda le foto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.