Saldi l' assessora regionale | Un’occasione per sostenere il commercio e vivere le nostre città

I saldi invernali in Emilia-Romagna prenderanno il via sabato 3 gennaio, offrendo un’opportunità di acquisto fino al 3 marzo 2026. La durata massima è di 60 giorni, consentendo a cittadini e visitatori di approfittare di promozioni e sconti per rinnovare il guardaroba e sostenere il commercio locale durante il primo trimestre dell’anno.

