Saldi invernali in Campania | boom di sconti dal 3 gennaio tra cautela e aspettative di mercato

I saldi invernali in Campania inizieranno il 3 gennaio 2026, segnando l’apertura ufficiale della stagione di sconti. La durata massima sarà di 60 giorni, conformemente alle disposizioni regionali e alle indicazioni delle associazioni di categoria. Questo periodo rappresenta un’occasione per i consumatori di approfittare di promozioni, in un contesto caratterizzato da cautela e aspettative legate alle dinamiche di mercato post-festività.

L’inizio saldi Campania 2026 tra spinta ai consumi e dinamiche commerciali del post-festività. I saldi invernali 2026 in Campania prenderanno ufficialmente il via sabato 3 gennaio 2026, con una durata massima di 60 giorni prevista dalla Delibera della Giunta Regionale e in accordo con le associazioni di categoria. Questo appuntamento annuale con gli sconti di fine stagione rappresenta un momento chiave per il commercio regionale e un indicatore importante delle tendenze di consumo nell’economia locale. Con l’avvio degli sconti a poco più di una settimana dall’Epifania, le principali vie dello shopping della regione — da via Toledo e Corso Umberto a Napoli ai centri commerciali e ai borghi commerciali delle province — si preparano ad accogliere un flusso di acquirenti orientato alla ricerca di occasioni e risparmio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

