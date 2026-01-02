Saldi invernali 2026 parte la corsa agli sconti Cresce l' interesse ma la spesa resta contenuta

I saldi invernali 2026 in Toscana prenderanno il via sabato 3 gennaio. Anche quest’anno rappresentano un momento importante per gli acquisti stagionali, mantenendo un ruolo significativo nel settore commerciale. Nonostante l’interesse crescente, le spese tendono a rimanere moderate, riflettendo una strategia di acquisto più attenta tra i consumatori. Questo appuntamento è atteso come un’occasione per rinnovare il guardaroba senza eccessi.

