Saldi invernali 2026 parte la corsa agli sconti Cresce l' interesse ma la spesa resta contenuta
I saldi invernali 2026 in Toscana prenderanno il via sabato 3 gennaio. Anche quest’anno rappresentano un momento importante per gli acquisti stagionali, mantenendo un ruolo significativo nel settore commerciale. Nonostante l’interesse crescente, le spese tendono a rimanere moderate, riflettendo una strategia di acquisto più attenta tra i consumatori. Questo appuntamento è atteso come un’occasione per rinnovare il guardaroba senza eccessi.
Al via ai saldi invernali 2026. In Toscana scatteranno sabato 3 gennaio e, come confermano le indagini del settore, sono ancora uno degli appuntamenti promozionali più attesi dai consumatori. Secondo il sondaggio Ipsos per Confesercenti, il 92% degli italiani è interessato ad approfittare degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
