Saldi invernali 2026 in Toscana | via dal 3 gennaio Ma molti negozi hanno già fatto sconti

I saldi invernali 2026 in Toscana prenderanno il via ufficialmente il 3 gennaio, ma molti negozi hanno già avviato promozioni e sconti. Già da subito dopo Natale, quasi due milioni di consumatori hanno approfittato delle offerte in anticipo, segnando un interesse crescente per questa stagione di acquisti. Questa situazione permette di iniziare a pianificare gli acquisti in vista delle promozioni ufficiali.

Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati: quasi 2 milioni hanno già acquistato in offerta durante i “pre-saldi” iniziati subito dopo Natale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

