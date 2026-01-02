Saldi invernali 2026 in Toscana | via dal 3 gennaio Ma molti negozi hanno già fatto sconti

I saldi invernali 2026 in Toscana prenderanno il via ufficialmente il 3 gennaio, ma molti negozi hanno già avviato promozioni e sconti. Già da subito dopo Natale, quasi due milioni di consumatori hanno approfittato delle offerte in anticipo, segnando un interesse crescente per questa stagione di acquisti. Questa situazione permette di iniziare a pianificare gli acquisti in vista delle promozioni ufficiali.

Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati: quasi 2 milioni hanno già acquistato in offerta durante i "pre-saldi" iniziati subito dopo Natale

Quando iniziano i saldi invernali 2026 in Toscana: la data e cosa c’è da sapere - In Toscana la caccia all’affare si aprirà infatti sabato 3 gennaio 2026, per concludersi dopo 60 giorni, quindi il 3 marzo. lanazione.it

Saldi invernali 2026 in Toscana, le previsioni: “Torna l'acquisto in negozio, anziché su internet, grazie ai consigli diretti” - Gli articoli più richiesti saranno abbigliamento e scarpe. msn.com

Saldi invernali 2026 in Italia: date di inizio, durata e regole in tutte le regioni italiane, dalla Lombardia al Lazio x.com

