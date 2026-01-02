Saldi invernali 2026 Federconsumatori Toscana | farà acquisti solo una famiglia su tre

Secondo l’osservatorio di Federconsumatori Toscana, i saldi invernali 2026 registrano una spesa media di circa 172 euro a famiglia, con una diminuzione dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Si prevede che solo una famiglia su tre effettuerà acquisti durante questo periodo, riflettendo un cambiamento nelle abitudini di consumo e nelle preferenze dei cittadini.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Secondo l’osservatorio nazionale di Federconsumatori, quest’anno la spesa media per i saldi invernali sfiorerà i 172 euro a famiglia, l’1,7 per cento in meno rispetto ad un anno fa. A fare acquisti sarà però solo una famiglia su tre. Questo perché in molti hanno già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi. Federconsumatori: 459 segnalazioni da over 65. Il 67% dei casi in città riguarda le bollette. "Basta un sì e possono aumentare di 200 euro".. La situazione in Toscana. La Toscana rifletterà il trend nazionale, ma con qualche peculiarità legata alla natura turistica e commerciale delle città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

