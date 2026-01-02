Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia

I saldi invernali 2026 prenderanno il via sabato 3 gennaio in gran parte dell’Italia, ad eccezione della Valle d’Aosta, già iniziata oggi, e del Trentino-Alto Adige, che comincerà in seguito. Si tratta di un’opportunità per approfittare di sconti e promozioni su abbigliamento, calzature e altri articoli, seguendo le normative regionali e le date stabilite.

Meno uno ai saldi invernali. Sabato 3 gennaio scatteranno in quasi tutta Italia, con l’eccezione della Valle d’Aosta, già partita oggi, e del Trentino-Alto Adige che inizierà successivamente. L’avvio della stagione degli sconti segna un momento di attenzione per i negozi e i centri urbani, che si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Saldi invernali 2026, al via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia Leggi anche: Saldi invernali 2026 al via a Padova e in quasi tutta Italia Leggi anche: Saldi invernali 2026 in Toscana: via sabato 3 gennaio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo; Saldi invernali 2026: partenza, numeri, regole e trucchi anti-fregatura. Saldi invernali 2026 al via anche in Toscana. Spesa media, i consigli utili e le regole per non farsi ‘fregare’ - Saldi invernali al via anche in Toscana, con le vendite scontate che partiranno <a href="ht ... lanazione.it

Al via i saldi invernali in Calabria, giro d'affari da 130 milioni - Al via domani anche in Calabria i saldi invernali 2026, appuntamento atteso da famiglie e imprese che, secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro ... ansa.it

Dal 3 gennaio al via i saldi 2026, FeNAILP Salerno: «Chi li anticipa crea confusione e penalizza chi rispetta le regole» - saldi hanno già anticipato gli sconti, sollevando critiche sul rispetto delle regole e sulla co ... ilvescovado.it

Saldi 2026, ecco quando iniziano il calendario e le date regione per regione

Dopo regali e festeggiamenti arriva l'atteso appuntamento con i #saldi invernali. Si comincia oggi con la Valle d'Aosta poi da sabato in tutte le altre Regioni. Lo shopping sarà soprattutto nei negozi fisici, con una spesa media di 137€. Giuseppe Di Marco #GR1 x.com

Leggi l'articolo - Saldi invernali 2026, si parte: affari sì, ma con cautela, la guida agli acquisti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.