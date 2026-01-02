Saldi invernali 2026 | al via dal 3 gennaio in Campania

I saldi invernali 2026 in Campania prenderanno il via il 3 gennaio, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale. Questa data segna l'inizio di un periodo dedicato agli acquisti promozionali, che durerà fino alla fine della stagione. È importante rispettare le normative regionali per garantire un corretto svolgimento delle vendite e tutelare consumatori e commercianti.

Sono state ufficializzate le date dei saldi invernali 2026 in Campania. La Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 21 novembre 2025, pubblicata sul BURC n. 84 del 24 novembre 2025, ha fissato l'inizio delle vendite di fine stagione, dopo il confronto con le associazioni di categoria.

