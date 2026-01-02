Saldi invernali 2026 al via da domani in Campania

I saldi invernali 2026 in Campania prenderanno il via domani, sabato 3 gennaio. Le date degli sconti sono state stabilite dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riunita il 24 novembre 2025. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per i negozi e i consumatori, segnando l'inizio di una stagione di promozioni e offerte dedicate ai prodotti di fine stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Partono domani, sabato 3 gennaio 2026, i saldi invernali in Campania. A sancire le date degli sconti, come sempre, è stata la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo scorso 24 novembre 2025, al termine del consueto confronto con le associazioni di categoria. Le vendite di fine stagione avranno una durata massima di 60 giorni, come previsto dalla normativa regionale, e rappresentano un appuntamento tradizionalmente molto atteso sia dai consumatori, pronti a cogliere le occasioni di risparmio, sia dai commercianti, che sperano in una ripresa delle vendite dopo le festività natalizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Saldi invernali 2026, al via da domani in Campania Leggi anche: Saldi invernali 2026: al via dal 3 gennaio in Campania Leggi anche: Saldi invernali in Campania al via il 3 Gennaio 2026: una guida sicura all’acquisto! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo; Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali. Al via i saldi invernali in Calabria, giro d'affari da 130 milioni - Al via domani anche in Calabria i saldi invernali 2026, appuntamento atteso da famiglie e imprese che, secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro ... ansa.it

