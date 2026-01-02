Saldi invernali 2026 al via a Padova e in quasi tutta Italia

I saldi invernali 2026 prenderanno il via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia, con alcune eccezioni come la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, che anticiperanno o posticiperanno l’inizio. È un momento importante per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte stagionali, rispettando le date stabilite dalla normativa vigente. Un’opportunità da pianificare con attenzione per trovare i miglior affari.

Meno uno ai saldi invernali. Sabato 3 gennaio scatteranno in quasi tutta Italia, con l’eccezione della Valle d’Aosta, già partita oggi, e del Trentino-Alto Adige che inizierà successivamente. L’avvio della stagione degli sconti segna un momento di attenzione per i negozi e i centri urbani, che si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Saldi invernali 2026 al via a Padova e in quasi tutta Italia Leggi anche: Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia (ma gli sconti sono già partiti) Leggi anche: Saldi invernali 2026: quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino e in Piemonte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo; Saldi invernali 2026: partenza, numeri, regole e trucchi anti-fregatura. Saldi invernali 2026 al via anche in Toscana. Spesa media, i consigli utili e le regole per non farsi ‘fregare’ - Saldi invernali al via anche in Toscana, con le vendite scontate che partiranno <a href="ht ... lanazione.it

Al via i saldi invernali in Calabria, giro d'affari da 130 milioni - Al via domani anche in Calabria i saldi invernali 2026, appuntamento atteso da famiglie e imprese che, secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro ... ansa.it

Dal 3 gennaio al via i saldi 2026, FeNAILP Salerno: «Chi li anticipa crea confusione e penalizza chi rispetta le regole» - saldi hanno già anticipato gli sconti, sollevando critiche sul rispetto delle regole e sulla co ... ilvescovado.it

Dopo regali e festeggiamenti arriva l'atteso appuntamento con i #saldi invernali. Si comincia oggi con la Valle d'Aosta poi da sabato in tutte le altre Regioni. Lo shopping sarà soprattutto nei negozi fisici, con una spesa media di 137€. Giuseppe Di Marco #GR1 x.com

Leggi l'articolo - Saldi invernali 2026, si parte: affari sì, ma con cautela, la guida agli acquisti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.